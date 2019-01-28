İstanbul- Güngören'de Fabrika Yangını 5
18 dakika önce
İstanbul- GÜNGÖREN'DE FABRİKA YANGINI 5 (havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul- GÜNGÖREN'DE FABRİKA YANGINI 5 (havadan görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:34 Kaynak: DHA
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