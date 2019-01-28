Son Dakika Haberleri: İstanbul- Güngören'de Fabrika Yangını 5

İstanbul- Güngören'de Fabrika Yangını 5

18 dakika önce

İstanbul- GÜNGÖREN'DE FABRİKA YANGINI 5 (havadan görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul- Güngören'de Fabrika Yangını 5, System.String[]
İstanbul- GÜNGÖREN'DE FABRİKA YANGINI 5 (havadan görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 03:34 Kaynak: DHA

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