Son Dakika Haberleri: İstanbul -Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

İstanbul -Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHAGüngören'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.

İstanbul -Güngören'de İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı, System.String[]
Haber-Kamera: Alper KORKMAZ/İstanbul DHA

Güngören'de 6 katlı iki binanın çatısı alev alev yandı.

Akıncılar Mahallesi İnönü Caddesi'nde 6 katlı binanın çatı katında saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü ve bitişikteki binanın çatısına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken binalar boşaltıldı. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangın sonucu her iki apartmanda maddi hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan çatılar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Çevre sakinleri

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:52 Kaynak: DHA

Güngören, İstanbul, Güncel
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