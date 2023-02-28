İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE KAR MASKELİ HIRSIZLAR KAMERADA

GÜNGÖREN'de büfeye giren kar maskeli 5 hırsız, kısa sürede sigaraları ve kasadaki paraları çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını etkisiz hale getiren şüphelilerin büfeden yaptığı hırsızlık kameralar tarafından kaydedildi.

Güngören'de kar maskeli 5 hırsız, 26 Şubat'ta sabah saat 06.45 sıralarında Turan Mecit'e ait büfeye girdi. Hafif ticari araçla büfenin önüne gelen kar maskeli hırsızlar, önce dışarıda bulunan güvenlik kamerasını etkisiz hale getirdi. Kepengi söktükten sonra içeri giren şüpheliler, büfede bulunan para ve sigaraları aldı. Buradaki kamerayı da fark eden şüpheliler, kamerayı başka yöne çevirdi. Şüpheliler, 7 dakika içerisinde bin liralık hırsızlık yaparak büfeden ayrıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, hırsızların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

'70-80 BİN LİRA ZARARIMIZ BULUNUYOR"

Büfe sahibi Turan Mecit, "Pazar günü saat 06.45'de bir araç yanaşıyor. İçinden 5 kişi iniyor. İlk önce büfenin ışığını kapatıyor. Sonra kameranın açısını değiştiriyorlar. Kepengi levye yardımıyla açıp içeri giriyorlar. İçeri sanırım 4 kişi giriyor. Kamerada öyle gözüküyor. İçerideki 4 kişi önce kasa ve sigaraya yöneliyor. Sigaraları toplayıp, arabaya yüklüyorlar. Bu olay yaklaşık 6-7 dakika sürüyor. Kasayı ve sigara reyonunu boşaltıp, araçlarına yükleyip olay yerinden uzaklaşıyorlar. Pazar günleri burası ıssız olduğu için hırsızlar cirit atıyorlar. Büfede 70-80 bin lira zararımız bulunuyor" dedi.