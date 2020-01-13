Son Dakika › Güncel › İstanbul-güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor - Son Dakika
İstanbul-güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor
6 saat önce
Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:57 Kaynak: DHA
Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Son Dakika Yüzüne demir saplanan Emre, yoğun bakımdan çıktı Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler Moskova'da Suriye-Rusya-Türkiye toplantısı iddiası: MİT Başkanı Hakan Fidan katıldı Son dakika: Ankara'daki YHT kazasında karar açıklandı