İstanbul-güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor - Son Dakika

İstanbul-güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor

6 saat önce

Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor.

Güngören'de meydana gelen trafik kazası nedeniyle, T1 Kabataş- Bağcılar tramvay hattında, seferler Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılamıyor. Ekiplerin kazaya müdahalesi devam ederken, Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattımızı etkileyecek şekilde kaza yapması nedeniyle, seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.

İstanbul-güngören'de trafik kazası, tramvay seferleri aksıyor

Bağcılar, Güngören, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 07:57 Kaynak: DHA
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