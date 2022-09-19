Güneştepe Tramvay Durağı önünde sabah saatlerinde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılıyor. Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet veriyor. Öte yandan kaza yapan İETT otobüsünü tramvay yolunda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Bağcılar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA; SEFERLER AKSADI - Son Dakika

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