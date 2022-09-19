İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA; SEFERLER AKSADI - Son Dakika
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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA; SEFERLER AKSADI

19.09.2022 07:57

GÜNGÖREN'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

GÜNGÖREN'de tramvay hattında kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle tramvay seferleri aksadı.

Güneştepe Tramvay Durağı önünde sabah saatlerinde kaza yapan İETT otobüsü nedeniyle Bağcılar- Kabataş tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı seferleri Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılıyor. Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasındaki seferler ise ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet veriyor. Öte yandan kaza yapan İETT otobüsünü tramvay yolunda kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Bağcılar, İETT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE TRAMVAY YOLUNDA KAZA; SEFERLER AKSADI - Son Dakika

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