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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

19.02.2022 17:27

?GÜNGÖREN'de çökme riski bulunan 52 yıllık site için yapılan incelmelerin ardından tahliye kararı alındı.

?GÜNGÖREN'de çökme riski bulunan 52 yıllık site için yapılan incelmelerin ardından tahliye kararı alındı. Polis ve zabıta ekipleri tahliye kararını bugün site sakinlerine ulaştırarak binada yaşayanları tahliye etti.

Güngören Merkez Mahallesi'nde bulunan, 50 dairenin bulunduğu 4 bloklu 52 yıllık Bulut Sitesinde vatandaşlar korku içinde yaşıyor. Dış cephesinde derin çatlakların, çürük kolon demirlerinin görüldüğü sitede, evlerin içi de rutubetle kaplı. Binanın çöken bazı yerlerine kendi imkanlarıyla çözüm bulmaya çalışan site sakinlerinin talebi üzerine Güngören Belediyesi harekete geçti. Belediye ekipleri karot örneği alarak, binada inceleme yaptı. Alınan karot örneklerinin ardından binanın yıkımına karar verildi. 4 bloktan oluşan 50 daireli site sakinlerine bugün zabıta ve polis ekipleri tarafından tahliye kararı iletildi. Site sakinlerine değerli eşyalarını yanlarına alarak binadan çıkmaları istendi. Kalacak yeri olmayanlara da belediye tarafından yer sağlanacağı öğrenildi.

'BUGÜN SADECE İNSAN TAHLİYESİ YAPILIYOR"

Bugün aldıkları tahliye kararına hazırlıksız yakalandıkları ifade eden Ata Aydoğdu, 'Bugün mühürleme kararı çıktı. Tahliye edilecek, bizim de bir planımız yok anlık oldu. Keşke birkaç gün önceden haberimiz olsaydı. Şimdi herkes bu anlamda bir şok geçirdi. Bir yer göstereceklerini düşünüyorum insanlara. Bunun dışında kalacak bir yerim yok, buradaki çoğu insan da mağdur durumda" diye konuştu. Bir diğer site sakini olan Faruk Macı da, 'Bugün sadece insan tahliyesi yapılıyor, eşya değil. Sonraki aşamalarda eşya tahliyesi ve bina yıkımı olacak" dedi.

İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ
İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

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İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı AT ARABASINA EL KONDU, ATIYLA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI AT ARABASINA EL KONDU, ATIYLA KAYMAKAMLIK VE BELEDİYE BİNASINA GİRMEYE ÇALIŞTI

İstanbul, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-GÜNGÖREN'DE YIKILMA TEHLİKESİ BULUNAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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