İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı

05.10.2022 12:52

İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, kamyonetiyle seyyar satıcılık yapan Ali Akın'ı ailesinin yanında darp ederek tokat attı. Akın, yaşadığı muamele sebebiyle ekipten şikayetçi olacağını ifade ederken o anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Güngören Merkez Mahallesi Cömert Türk Sokak'ta, geçen pazartesi saat 12.00 sıralarında kamyoneti ile seyyar satıcılık yapan Ali Akın, seyir halindeyken zabıta ekibi tarafından durduruldu. Zabıtalar Akın'ı sokakta satış yapmaması konusunda uyararak, aracından inmesini istedi.

AİLESİNİN GÖZÜ ÖNÜNDE TOKAT ATTILAR

Ekipler daha sonra seyyar satıcının aracında bulunan megafonu kırarak aldı. Duruma tepki gösteren seyyar satıcı ile zabıta ekipleri arasında tartışma yaşandı. Bu sırada bir zabıta memuru seyyar satıcıya tokat attı. Bir mahalle sakini zabıtanın satıcıya tokat attığı görüntüleri, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Akın'ın yanındaki eşi ve çocuğunun korku içinde tartışmayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

"5 KİŞİ ÜZERİME DALDI"

Seyyar satıcısı Ali Akın, "Arabamın önünü kestiler, biz de ne olduğunu anlayamadık. Geldiler arabadaki cihazı kopardılar, yakamdan tuttular. Niye bize vurmaya çalışıyorsunuz dedim. Hasta çocuğum ve eşim yanımda 5 kişi üzerime daldı. Aracımın kontak anahtarını da kırmaya çalıştılar. O kişilerden şikayetçi olacağım" dedi. Ali Akın'ın eşi Çiğdem Akın da yaşadıkları olay nedeniyle çok üzgün olduklarını ifade etti.

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