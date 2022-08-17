Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, satışa hazır halde yüz binlerce kaçak cinsel güç arttırıcı ürün ve bu ürünlerin yapımında kullanılan makineyi ele geçirdi.

PKK'lı Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olan bir kişi daha tutuklandı

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

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