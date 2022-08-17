İstanbul'da büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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İstanbul'da büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi

17.08.2022 17:40
İstanbul'da büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Güngören'deki bir depoya düzenlenen baskında, büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Güngören'deki bir depoya düzenlenen baskında, büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de kaçak yollarla cinsel gücü artırıcı ürün imal edildiği yönünde bilgi aldı.

Merkez Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, satışa hazır halde yüz binlerce kaçak cinsel güç arttırıcı ürün ve bu ürünlerin yapımında kullanılan makineyi ele geçirdi.

Ürünlere el konulurken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılıkla Mücadele, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da büyük miktarda cinsel güç arttırıcı kaçak ürün ele geçirildi - Son Dakika
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