Son Dakika Haberleri: İstanbul- Güngörende İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

İstanbul- Güngörende İki Binanın Çatısı Alev Alev Yandı

1 saat önce

İstanbul- GÜNGÖRENDE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (3 alevli görüntülerle)(Tür: İstanbul)

İstanbul- GÜNGÖRENDE İKİ BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI (3 alevli görüntülerle)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 02:43 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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