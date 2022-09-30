İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , İstanbul Sinema Müzesi'nde Stanley Kubrick Sergisi'nin tanıtım toplantısına ve Atatürk Kültür Merkezi'nde "Synesthetic Cube", "Yolda", "Geomart - UT17" ve "İstanbul" sergilerinin ön gösterimine katılacak.

Kaynak: DHA

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