İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

30.09.2022 09:40
İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılacak.

11.00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılacak.

10.00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Pendik- Sabiha Gökçen Metro Hattında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacakr.

12.00/18.30

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sinema Müzesi'nde Stanley Kubrick Sergisi'nin tanıtım toplantısına ve Atatürk Kültür Merkezi'nde "Synesthetic Cube", "Yolda", "Geomart - UT17" ve "İstanbul" sergilerinin ön gösterimine katılacak.


YORUMLAR
500
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE KILDI 2 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN CUMA NAMAZINI DOLMABAHÇE CAMİİ'NDE KILDI 2 GÜNDEM / 30 Eylül 2022 GÜNDEM / 30 Eylül 2022
Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Putin, Ukrayna'daki 4 bölgenin ilhakını resmen açıkladı: Ukrayna ve Batı, Rusya'nın bütünlüğünü bozamayacak
15:30 Haluk Levent, kanser sebebiyle sesini kaybeden Tüdanya'nın son halini paylaşarak destek istedi
15:23 Türkiye Kupası zaferi sonrası büyük eğlence! Tivorlu İsmail'in şarkısı eşliğinde dans ettiler
15:15 İBB'den yeni karar! Artık resmi tatillerde ücretsiz ulaşım hakkından sadece belli kartlar faydalanacak
14:57 Kayseri'de üzerine 14 bin telefon hattı olduğunu öğrenen adam büyük şaşkınlık geçirdi
14:53 Bakan Kirişci, Çiftçi Kayıt Sistemi hakkında konuştu: Başvurular artık e-Devlet üzerinden yapılacak
14:55 Galatasaray'da Icardi ve Yusuf Demir kadro dışı kaldı! Adana Demirspor maçında forma giymeyecekler
14:41 Şarkıcı Britney Spears'ın, kameraya bakarken kendini boğmaya çalıştı! O anlar gündem oldu
14:39 İsveç, Türkiye'ye yönelik fiili silah ambargosunu kaldırdı
14:19 Acun Ilıcalı'nın memleketinde açtığı terlik fabrikasının ürünleri iç ve dış piyasada büyük ilgi gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 15:46:07. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement