İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

11.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nde Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'ne katılacak.
10.00Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışı 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olan Pendik- Sabiha Gökçen Metro Hattında incelemelerde bulunacak ve basın açıklaması yapacakr.
12.00/18.30
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Sinema Müzesi'nde Stanley Kubrick Sergisi'nin tanıtım toplantısına ve Atatürk Kültür Merkezi'nde "Synesthetic Cube", "Yolda", "Geomart - UT17" ve "İstanbul" sergilerinin ön gösterimine katılacak.
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