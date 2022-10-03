İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ

12.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenecek Katılım Finans Strateji Belgesi Tanıtım toplantısına katılacak.
10.00Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Törenine katılacak.
10.30Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Atlas Sineması'nda düzenlenecek 'Sinemaya Gitmeyen Çocuk Kalmasın' etkinliğine katılacak.
13.00/14.00/15.30 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Eyüp Sultan Cami Meydanı'nda, Rami Semti Büyük Sosyete Pazarı'nda ve Fatih'te esnaf ziyaretlerinde bulunacak.
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