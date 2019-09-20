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İstanbul haber takip gündemi

1 saat önce

14.30 -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek olan "2. Uluslararası Sosyal BilimlerKongresi"ne katılacak.

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14.30
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda düzenlenecek olan "2. Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi"ne katılacak.

09.30
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'na katılacak. Atatürk Havalimanı (TEKNOFEST)

14.30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Genişletilmiş İstişare Toplantısı'na katılacak.
Divan İstanbul Asia Otel/İSTANBUL

10.00
Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.


İstanbul Üniversitesi, Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:04 Kaynak: DHA
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