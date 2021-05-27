GÜNDEM / 27 Mayıs 2021 - Son Dakika

GÜNDEM / 27 Mayıs 2021

27.05.2021 08:43
GÜNDEM / 27 Mayıs 2021, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 61. yılı dolayısıyla düzenlenecek "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ne iştirak edecek.

Şentop, Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ve beraberindeki heyeti kabul edecek.

(TBMM/11.00/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo Hmidti ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da muhtarlar ve kanaat önderleriyle buluşacak, Burdur ve Gönen belediyeleri ile esnafı ziyaret edecek.

(Burdur/09.30-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde İl Başkanları toplantısına katılacak, Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ortak toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurulda bazı uluslararası anlaşmaların uygun bulunmasına dair kanun teklifleri görüşülecek.

Adalet Komisyonunda Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Plan ve Bütçe Komisyonunda Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ele alınacak.

(TBMM/14.00/11.00/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek Türk Standardları Enstitüsünün 60. Olağan Kurul Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İnternational Transport Forum-Bakanlar Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle iştirak edecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin bitkisel üretim birinci tahminini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'da temaslarda bulunacak.

(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlığında iki ülke heyetleri istişarelerde bulunacak.

(Ankara)

3- İsrail ile Filistinli taraflar arasındaki ateşkese ilişkin gelişmeler takip edilecek. (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı tarafından çevrim içi düzenlenecek "27 Mayıs 1960 Darbesi Uluslararası Konferansı"nın açılış konuşmasını yapacak.

(11.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı'nın Azerbaycan ile Alanya'da oynayacağı hazırlık maçını izleyecek.

(Antalya/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, A Milli Futbol Takımı'nın kampında basın toplantısı düzenleyecek.

(Antalya/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'te, başantrenör Ergin Ataman ve sezonun en değerli oyuncusu seçilen Vasilije Micic, basın toplantısında soruları cevaplayacak.

(Köln/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nde üçüncü maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Rimini/19.00)

5- FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası öncesi çalışmalarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, hazırlık maçında Rusya ile karşılaşacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

6- 2021 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri Finlandiya'daki kura çekiminde belli olacak.

(Helsinki/17.00)

7- İstanbul'un fethinin kutlamaları kapsamında 9'uncusu düzenlenen uluslararası Fetih Kupası geleneksel okçuluk yarışmaları Okçular Vakfında başlayacak.

(İstanbul/08.00-17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Diyarbakır annelerinin feryadı ilden ile yayıldı

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutarak Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti il sınırlarını aştı

Evlat nöbetine katılım her geçen gün artarken, aileler İzmir, Şırnak, Hakkari, Van ve Muş'ta da çocuklarını terörün pençesinden kurtarmak için eylem yapıyor

Bugüne kadar 25 aile, evladına kavuştu

(Ekip/Diyarbakır-Van)

2- Yabancı büyükelçilere, Türkiye'nin dünyaya örnek olan "güvenli turizminin" ayrıntıları anlatıldı

Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır:

"İlk geçen yıl başlattığımız Güvenli Turizm Sertifika Programı, her anlamıyla dünyaya örnek oldu. Büyükelçilerle, iki gün boyunca yaptığımız görüşmelerde tek sordukları kriterler oldu. Bu çok önemli"

"Programla belirlenen kriterler sadece otelleri kapsamıyor, konaklamadan restorana, havalimanlarına, taşımacılığa, tedarikçilere turizm alanındaki tüm sektörleri kapsıyor"

"Aşılanma oranları arttığı, vaka sayıları daha da düştüğü takdirde aldığımız tedbirler, turizmcilere Bodrum'dan, Marmaris'ten Diyarbakır'a, Trabzon'a kadar Türkiye'nin her bir noktasında çok büyük avantaj sağlayacaktır"

(Hatice Özdemir Tosun/Yasemin Kalyoncuoğlu/Antalya)

3- Birikimler değerlendi, kişi başı tasarruf 25 bin liraya dayandı

Küresel çapta Kovid-19 kaynaklı artan belirsizlikler nedeniyle altın ve dolardaki yükseliş tasarruf mevduatlarının değerinin ilk çeyrekte 2 trilyon 49,3 milyar liraya ulaşmasını beraberinde getirdi

Bu gelişmeyle nüfusu 83 milyonu aşan Türkiye'de ilk çeyrek itibarıyla kişi başına düşen tasarruf miktarı da 2020'nin aynı dönemine göre 5 bin 895 lira artarak 24 bin 644 liraya ulaştı

İstanbul'da kişi başına düşen birikim 55 bin liraya dayanırken, kentin toplanan tasarruf mevduatı açısından en yakın rakibi Ankara'yı 4'e katladığı görüldü

Kişi başına en az tasarruf edilen kent olan Hakkari'de, vatandaşın ortalama birikimi 2 bin 862 lira düzeyinde gerçekleşti

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GÜNDEM / 27 Mayıs 2021 - Son Dakika


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