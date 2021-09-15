İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

- Kadıköy 'de 2020 yılının Ağustos ayında Türkiye İşçi Partisi Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'na saldırdıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

- İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet aldıkları iddiasıyla CZN Burak 'ın annesi Didem Bozbura'nın da arasında bulunduğu üç sanıklı davaya devam edilecek.

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