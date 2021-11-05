İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

14.00/15.30/19.30
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi açılış törenine katılacak . Erdoğan daha sonra Palet Türk Müziği İlkokulu açılış programına ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri ortak açılış törenine katılacak
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11.00/ 14.30CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İBB iklim eylem planı tanıtımına katılacak. Kılıçdaroğlu daha sonra emekli emniyet mensupları buluşmasında yer alacakGazhane/ haliç kongre merkezi
Kaynak: DHA
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