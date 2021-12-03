İSTANBUL HABER TAKİP GÜNDEMİ - Son Dakika

14.00/19.00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Engelli Öğretmen Ataması ve Engelsiz Vizyon 2030 Tanıtım Toplantısı ile Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'ne katılacak.
10.00Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İDA Kız Öğrenci Yurdu Açılışı'na katılacak.
11.00Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı Lansmanı'na katılacak.
16.30Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Dünya Engelliler Günü'nde Bayrampaşada, 'Modern, fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi' açılını gercekleştirecek.
Kaynak: DHA
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