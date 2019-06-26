İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1)

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.

Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyenle nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

----------

-Yangından görüntü