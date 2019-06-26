İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1)
41 dakika önce
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:02 Kaynak: DHA
Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyenle nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü
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