Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1)
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İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1)

41 dakika önce

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.

İSTANBUL - HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI (1), System.String[]

Haber-Kamera: Taylan ERGÜN - İstanbul DHA - HADIMKÖY'de bir fabrikada yangın çıktı.
Hadımköy'de bulunan plastik fabrikasında henüz bilinmeyenle nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntü


Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 03:02 Kaynak: DHA
İstanbul, Hadımköy, Güncel
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