Son Dakika Haberleri: İstanbul Hadımköy'de Fabrika Yangını Devam Ediyor

İstanbul Hadımköy'de Fabrika Yangını Devam Ediyor

26 dakika önce

İstanbul HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI DEVAM EDİYOR (saat 17.00'de havadan çekilen görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul Hadımköy'de Fabrika Yangını Devam Ediyor, System.String[]
İstanbul HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI DEVAM EDİYOR (saat 17.00'de havadan çekilen görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:37 Kaynak: DHA

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