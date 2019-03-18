İstanbul Hadımköy'de Fabrika Yangını Devam Ediyor
26 dakika önce
İstanbul HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI DEVAM EDİYOR (saat 17.00'de havadan çekilen görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul
HADIMKÖY'DE FABRİKA YANGINI DEVAM EDİYOR (saat 17.00'de havadan çekilen görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 05:37 Kaynak: DHA
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