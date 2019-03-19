Son Dakika Haberleri: İstanbul - Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi

İstanbul - Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi

1 saat önce

Hadımköy'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendiHadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor.

İstanbul - Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi, System.String[]


Hadımköy'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendi

Hadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. 1 gün boyuncu yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki yangının boyutunu bu sabah havadan çekilen görüntüler ortaya çıkardı.

Görüntü dökümü:

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-Yanan fabrikanın bu sabah havadan çekilen görüntüleri (saat 09.30 sıraları) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:59 Kaynak: DHA

İstanbul, Hadımköy, Sabah, Güncel
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