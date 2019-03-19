İstanbul - Hadımköy'de Yanan Fabrika Bu Sabah Havadan Görüntülendi
1 saat önce
Hadımköy'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendiHadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor.
Hadımköy
'de yanan fabrika bu sabah havadan görüntülendi
Hadımköy'de kimya fabrikasında dün sabah 09.30 sıralarında çıkan yangında itfaiyenin çalışmaları hala sürüyor. Yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. 1 gün boyuncu yanan fabrika kullanılamaz hale geldi. Fabrikadaki yangının boyutunu bu sabah havadan çekilen görüntüler ortaya çıkardı.
Görüntü dökümü:
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-Yanan fabrikanın bu sabah havadan çekilen görüntüleri (saat 09.30 sıraları) - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:59 Kaynak: DHA
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