Son Dakika Haberleri: İstanbul Hadımköy'deki Fabrika Yangını 13

İstanbul Hadımköy'deki Fabrika Yangını 13

1 saat önce

İstanbul HADIMKÖY'DEKİ FABRİKA YANGINI 13(havadan alevli görüntüler)(Tür: İstanbul)

İstanbul HADIMKÖY'DEKİ FABRİKA YANGINI 13(havadan alevli görüntüler)

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 01:36 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
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