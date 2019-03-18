İstanbul Hadımköy'deki Fabrika Yangını 14
2 saat önce
İstanbul HADIMKÖY'DEKİ FABRİKA YANGINI 14(havadan alevli görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul
HADIMKÖY'DEKİ FABRİKA YANGINI 14(havadan alevli görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:53 Kaynak: DHA
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