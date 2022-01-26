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İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... - Son Dakika

İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de...

26.01.2022 11:33

İstanbul'da pazartesi gecesi etkili olan kar yağışının yarattığı esaret Hadımköy'de devam ediyor. Yollarda saatlerce mahsur kalan vatandaşlar çareyi arabalarını yola bırakıp yürümekte buldu. Hadımköy'de son durumu canlı yayında aktaran muhabir, "Sabah saatlerinde evlerinden işe gitmek için çıkanlar bu noktada mahsur kaldılar diyebiliriz. Burada zor anlar yaşandı. 40 saat bekleyen biri vardı, bekleyişler hala devam ediyor" diye konuştu.

İstanbul'da büyük ölçüde yollar açılırken Hadımköy'de kar esareti hala devam ediyor. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkanlar Hadımköy'de yol kapalı olduğundan araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler.

İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor! Araçlarını bırakıp yürüyerek devam edenler, 40 saat bekleyenler var

"İNSANLAR ARAÇLARINI BIRAKIP YÜRÜYEREK DEVAM ETTİLER"

CNN TÜRK muhabiri Burçak Bozkuş, "Uzun kuyruk ve araçların bekleyişi devam ediyor. Bu noktada saatlerdir bekleyen insanlar var. İnsanlar araçlarını bırakıp yürüyerek devam ettiler. Bekleyiş hala devam ediyor. Yolun ön kısmı kısmen açıldı, terk edilmiş bir minibüs vardı, o minibüs çekici tarafından çekildi. Yolun açılabilmesi için bariyer kırıldı" dedi.

İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor! Araçlarını bırakıp yürüyerek devam edenler, 40 saat bekleyenler var

"BEKLEYİŞLER HALA DEVAM EDİYOR"

Bozkuş, "Sabah saatlerinde evlerinden işe gitmek için çıkanlar bu noktada mahsur kaldılar diyebiliriz. Araçlarını bırakıp yürüyerek devam etmek zorunda kaldılar. Burası Hadımköy bağlantı yollarından biri. Burada zor anlar yaşandı. 40 saat bekleyen biri vardı, bekleyişler hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Minibüs, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Hadımköy'deki kar esareti sürüyor: 40 saat bekleyenler de var, araçlarını bırakıp yürüyenler de... - Son Dakika
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