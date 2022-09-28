İSTANBUL-HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKETİN MANAV REYONUNA DALDI; OKUL YOLUNDAKİ ÖĞRENCİ YARALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKETİN MANAV REYONUNA DALDI; OKUL YOLUNDAKİ ÖĞRENCİ YARALANDI

28.09.2022 09:04
İSTANBUL-HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKETİN MANAV REYONUNA DALDI; OKUL YOLUNDAKİ ÖĞRENCİ YARALANDI

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, marketin manav reyonuna daldı.

ARNAVUTKÖY'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, marketin manav reyonuna daldı. O sırada okul yolunda olan bir öğrenci, aracın çarpması ile savrularak ezilmekten son anda kurtuldu. Öğrenci hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç, yoldan çıkarak bir marketin manav reyonuna çarptı. Bu sırada yolda yürüyen 2 kadın, hafif ticari aracın kendilerine çarpmasından saniyelerle kurtuldu. Okula giden bir öğrenci ise kadınlar kadar şanslı değildi. Kaza anında araçla tezgah arasında kalan öğrenci, çarpmanın etkisi ile metrelerce geri fırladı. Ezilmekten son anda kurtulan öğrenci, hafif yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı. Yaralının hastanedeki müdahaleden sonra taburcu edildiği öğrenildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan öğrencinin yaşadıkları ve kaza sonrası panik, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Mahalle esnafı Mustafa Gürler, "Ben duyunca üzüldüm. Yoldan geçen bir araba çocuğa çarpmış, duyunca çok üzüldük. Bu yolda sıkıntı yaşıyoruz. Burada sürekli insanlar geçiyor ve yoldan geçen araçlar çok tehlikeli geçiyor. Burası okul geçidi. Önlem alınması gerekiyor. Kasis, yaya geçidi veya ışık koyularak önlem alınmalı. Özellikle iş çıkışı ve okul çıkışlarında çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Bu konuda tabi vatandaşların da duyarlı olup, araçlarını yollara park etmemesi gerekiyor. Yola park edilen araçlar alanları daralttığı için çocuklar rahat hareket edemiyorlar" dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İSTANBUL-HAFİF TİCARİ ARAÇ MARKETİN MANAV REYONUNA DALDI; OKUL YOLUNDAKİ ÖĞRENCİ YARALANDI - Son Dakika

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