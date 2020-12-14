Haftanın ilk iş gününde metrobüste yoğunluk - Son Dakika

Haftanın ilk iş gününde metrobüste yoğunluk
14.12.2020 10:02
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ SOKAĞA çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ SOKAĞA çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle haftanın ilk iş gününde İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı. Altunizade'de metrobüs ve duraklarda vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının saat 05.00'te sona ermesinin ardından haftanın ilk iş gününde metrobüslerde yoğunluk oluştu. Altunizade Metrobüs Durağı'nda işe gitmek için yola çıkanların oluşturduğu yoğunluk dikkat çekti. Durakta yığılmalar oluşurken vatandaşların ayakta yolculuk yaptığı görüntülendi.
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