Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - HAKAN ATİLLA'YI BERAT ALBAYRAK KARŞILADI
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - HAKAN ATİLLA'YI BERAT ALBAYRAK KARŞILADI

25 dakika önce

İstanbul DHAABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi.

İSTANBUL - HAKAN ATİLLA'YI BERAT ALBAYRAK KARŞILADI, System.String[]

İstanbul DHA
ABD'de 32 ay hapis yattıktan sonra tahliye olan ve sınır dışı edilen eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, THY'nin tarifeli seferiyle İstanbul'a geldi. Atilla'yı ailesi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak karşıladı.  Bakan Albayrak karşılamayla ilgili fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı. Albayrak, "Çok değerli arkadaşımız Hakan Atilla, ailesine ve sevdiklerine kavuştu. 2,5 yıllık haksız tutukluluğu sona erdi, adalet yerini buldu. Vakarı ve duruşu ile örnek olan milletimizin kıymetli evladı Atilla, çok özlediği ülkesine sağ salim ulaştı. Ülkemize ve ailesine hayırlı olsun" dedi.


Görüntü Dökümü:
----
-Karşılamaya ilişkin fotoğraflar


Mehmet Hakan Atilla, Halk Bankası, İstanbul, CEO, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan "Suriyeli eylemi" iddiasına yanıt: Kimseye bir şey yaptırmayız Meteoroloji İstanbul ve Kocaeli için sel uyarısında bulundu İstanbul'da etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı Güzel model Elsa Hosk, iç çamaşırsız poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 14:32:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - HAKAN ATİLLA'YI BERAT ALBAYRAK KARŞILADI
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]