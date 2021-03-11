İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı - Son Dakika

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı

11.03.2021 20:02

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve yeni nesillerin Mehmet Akif Ersoy'u örnek alması amacıyla bir klip hazırladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü ve yeni nesillerin Mehmet Akif Ersoy'u örnek alması amacıyla bir klip hazırladığını bildirdi.

Yılmaz, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün sitesinde yer alan açıklamasında, Kurtuluş Savaşı'nın manifestosunu yazan, mütefekkir, münevver bir şahsiyet olan İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'un, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesinde önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Mehmet Akif'in milli ve manevi değerlere bağlılığını, birlik ve beraberlik mesajını, bağımsızlık mücadelesini gelecek nesillere taşımanın en büyük görevleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimiz, yeni nesillerin Mehmet Akif Ersoy'u örnek alması amacıyla bir klip hazırladı. Klipte istiklal mücadelemizin ruhuna uygun İstanbul'da 10 farklı mekan seçildi. Çekimleri yapılan klip, 3 günlük hazırlık çalışması sonunda tamamlandı. Bu vesileyle öğrencilerimizi tebrik ediyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Klipte, İstanbul'un farklı mekanlarında İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, Mehmet Akif'in kabrinin başında İstiklal Marşı'nın son kıtasını seslendirerek, kabre karanfil bırakıyor.

İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı
İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı
İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı
İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı

İmam Hatip Liseleri, Mehmet Akif Ersoy, İstanbul, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mehmet Akif Ersoy'un anısına klip hazırladı - Son Dakika


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