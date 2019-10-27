Son Dakika Haberleri: İstanbul-haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı
Son Dakika Güncel İstanbul-haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı

İstanbul-haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı

9 dakika önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHAUnkapanı Köprüsü'nden Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi Deniz Polisi kurtardı.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İstanbul DHA

Unkapanı Köprüsü'nden Haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi Deniz Polisi kurtardı. Tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, saat 19.30 sıralarında Unkapanı Köprüsü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ismi henüz öğrenilemeyen 30'lu yaşlarda yabancı uyruklu bir erkek köprünün Beyoğlu yönünden denize düştü. Adamın düştüğünü gören güvenlik görevlileri durumu polise bildirdi. İhbarın ardından Deniz Polisi olay yerine giderek denizde arama yaptı. Kısa süre sonra, Sokullu Mehmet Paşa Camii önünde bir kişinin denizde hareketsiz yattığını belirleyen ekipler kişiyi sudan çıkardı.

Denizden çıkarılan ve yabancı uyruklu olduğu değerlendirilen kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan adam, ambulansla Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul-haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı

İstanbul, Haliç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 09:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB duyurdu: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gün boyu sınırsız internet
29 Ekim'de İstanbul'da hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı Trafik magandası üniversite öğrencisine dehşeti yaşattı! Aracın camını tekmeledi Selda Bağcan'ın İstanbul metrosunda çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2019 21:34:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul-haliç'e düşen yabancı uyruklu kişiyi deniz polisi kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]