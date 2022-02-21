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İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1 - Son Dakika

İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

21.02.2022 10:07

HALİL Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

HALİL Falyalı cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan Mustafa Söylemez, ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Halil Falyalı cinayeti soruşturmasında "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütünün lideri Mustafa Söylemez ve ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez ile 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. 8 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1
İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1

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İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1 İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1 Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek! Falyalı cinayetinde iki ayrı eldiven: İkisi de Mustafa Söylemez'e ait! Cinayeti DNA çözecek!

Mustafa Söylemez, Mehmet Faysal, Halil Falyalı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-HALİL FALYALI CİNAYETİ; SÖYLEMEZ KARDEŞLER VE 6 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ -1 - Son Dakika
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