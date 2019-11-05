Son Dakika Haberleri: İstanbul Halinde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı
Son Dakika Güncel İstanbul Halinde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı

İstanbul Halinde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı

6 saat önce

Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları, yaşanan zehirlenme vakalarnın ardından azaldı.

İstanbul Halinde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı, System.String[]

Bayrampaşa'daki meyve ve sebze halinde ıspanak satışları, yaşanan zehirlenme vakalarnın ardından azaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sebze ve Meyve Haller Müdürlüğünde satılmayan yüzlerce kasa ıspanak dükkanların önünde kaldı.

Toptancılardan Erdoğan Aslanhan, bugün itibarıyla 250 kasa ıspanağın ellerinde kaldığını söyledi. Satılmayan ıspanaklar nedeniyle zararının yaklaşık 15 bin lira olduğunu öne süren Aslanhan, "Ispanağı bugün korkudan kimse almadı. 250 kasa ıspanak var, ama bunların hepsi yarın çöpe gidecek. 5-10 kasa satabildik. Normalde bu ıspanakların hepsi satılırdı. Her ürün satıldı, ancak ıspanak elimizde kaldı. Ispanaklar ilaçlanmış olabilir, içine yabancı ot girmiş olabilir. Bu durum hepsinin zehirli olduğu anlamına gelmiyor." dedi.

Firma görevlisi Rıdvan Kurt ise birçok toptancının birkaç gündür ıspanak satışı yapamaması nedeniyle zarara uğradığını belirtti. Kurt, satılmadığı için çok sayıda ıspanağın çöpe gittiğini sözlerine ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç isyan etti: Hemen Ersun hocayı aradım
'Kedicik' Merve Büyükbayrak'ın kod adı Fevzi mi? Mahkemede açıkladı Suriye devlet ajansı SANA: Suriye ordusu Kamışlı'nın doğusuna asker konuşlandırdı Sağlık raporu almak için gittiği hastanede robotla ameliyat oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 22:51:29. #7.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Halinde yüzlerce kasa ıspanak toptancının elinde kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]