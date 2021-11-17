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İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam - Son Dakika

İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam

17.11.2021 14:58
İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam

İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam İstanbul Halk Ekmek'te normal ekmek dışında tüm ürünlere yüzde 47'ye varan oranda zam yapıldı.

İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam

İSTANBUL - İstanbul Halk Ekmek'te normal ekmek dışında tüm ürünlere yüzde 47'ye varan oranda zam yapıldı. Yapılan zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'de normal ekmek dışındaki tüm ambalajlı ürünlerde yüzde 47'ye varan oranda zam yapıldı.

Zamla birlikte 670 gram tost ekmeğinin fiyatı 5,75 TL'den 8,50 TL'ye, 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 7 TL'den 8,50 TL'ye, 200 gram galeta grissini 4,50 TL'den 6 TL'ye, 200 gram Akdeniz ekmeği 1,50 TL'den 2 TL'ye, 350 gram ruşeymli ekmek 5,25 TL'den 7,50 TL'ye, 400 gram çavdarlı ekmek 5,75 TL'den 7,50 TL'ye, 50 gramlık altın çörek 1,25 TL'den 1,50 TL'ye, 1 kilogramlık tam buğday unu ise 8 TL'den 9 TL'ye yükseltildi.

İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam
İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam
İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam
İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam

İstanbul Halk Ekmek, Türk Lirası, Buğday, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Halk Ekmek'te yüzde 47'ye varan zam - Son Dakika
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