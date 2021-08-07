HALK OTOBÜSÜ ŞOFÖRLERİ ÇÖZÜLMEYEN SORUNLARI İÇİN BİR ARAYA GELDİ - Son Dakika

İSTANBUL'DA görev yapan bir grup halk otobüsü şoförü yaptıkları basın açıklamasıyla sorunlarını dile getirdi. Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası (Ka. Taş. Sen) Genel Başkanı Şahin Başaraner, "Arkadaşlarımız hatlarda yaşadıkları sorunlarından, iş güvenliğine kadar çalışma koşullarından, sosyal koşullara kadar problem yaşamaktalar. Sorunlarımızın çözümüne yönelik adımların atılmasını bekliyoruz. Bizleri ekmekle terbiye etmeye çalışmasınlar" dedi.

İstanbul'da görev yapan halk otobüsü şoförleri yaşadıkları olumsuz çalışma koşulları ve çözüme kavuşmayan problemlerini dile getirmek için Yenibosna otobüs peronlarında basın açıklaması yaptı. Burada bir konuşma yapan Karayolu Taşımacılık ve Emekçileri Sendikası Genel Başkanı Şahin Başaraner, "Halk otobüsü şoförleri pandeminin başından beri Türkiye'nin her tarafında, salgının en ağır koşullarında dahi bir dakika durmadı. Ancak, bazı şeyler gözden kaçıyor. İşçilerimizin, şoförlerimizin özlük hakları, onların kazanılmış haklarının korunması ve geliştirilmesi gerekiyor. Sendika olarak da başından beri tüm bu süreci geliştirmek, arkadaşlarımızla birlikte sorunlarımızı en ivedi şekilde, bir uzlaşı içerisinde çözme niyetindeyiz. Arkadaşlarımız tek tek hatlarda yaşadıkları sorunlarından, iş güvenliğine kadar çalışma koşullarından, sosyal koşullara kadar problem yaşamaktalar. Dün bütün gece ve bugün sabah İBB'den yetkililerle, taşeronda olan şirket yetkilileriyle uzun görüşmeler yaptık. Ortaya koyduğumuz sorunların, şoför arkadaşlarımızın dile getirdiği sorunların çözümüne yönelik adımların atılmasını bekleyeceğiz. Şoförlerin yaşam koşullarının düzeltilmesi, insanca çalışma koşullarının sağlanması, her birimizin düşüncesi ve temennisidir ve bunu gerçekleştireceğiz. Bir emek örgütü olarak, bir sendika olarak sorumluluğumuz budur. Şirketleri buradan uyarıyoruz. Arkadaşlarımız mobbinge, baskıya uğrar ise eylem yapmaktan, karşılarına dikilmekten çekinmeyiz. Bizleri ekmekle terbiye etmeye çalışmayın" dedi.