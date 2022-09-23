Halkalı'da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı - Son Dakika
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Halkalı'da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı

23.09.2022 20:12
Halkalı'da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı

İstanbul Halkalı'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

İstanbul Halkalı'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi önünde kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kadın, metrelerce uzağa savruldu.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, yaralı iki kadın bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta durmayan aracın karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptığı, yaya geçidinde bekleyen diğer iki kişinin ise gelen aracı fark ederek son anda kurtuldukları görülüyor.

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Kaynak: AA

İstanbul, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Halkalı'da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halkalı'da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı - Son Dakika
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