Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta durmayan aracın karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptığı, yaya geçidinde bekleyen diğer iki kişinin ise gelen aracı fark ederek son anda kurtuldukları görülüyor.

Alınan bilgiye göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi önünde kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kadın, metrelerce uzağa savruldu.

Kaynak: AA

İstanbul, Halkalı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Halkalı'da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı - Son Dakika

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