Son Dakika Haberleri: İstanbul Halkalı'da Su Basan Hastanenin Çocuk Servisi Boşaltıldı

İstanbul Halkalı'da Su Basan Hastanenin Çocuk Servisi Boşaltıldı

2 saat önce

İstanbul(geniş haber) HALKALI'DA SU BASAN HASTANENİN ÇOCUK SERVİSİ BOŞALTILDIHaber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHAKüçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı.

İstanbul(geniş haber) HALKALI'DA SU BASAN HASTANENİN ÇOCUK SERVİSİ BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Halkalı'da bulunan özel bir hastanenin, çocuk acil bölümünde bulunan su borusunun patlaması nedeniyle servisi su bastı. Serviste kalan hastalar, başka servislere sevk edildi.

Olay saat 11.50 sıralarında Merkez Mahallesi, İstanbul Caddesi'nde bulunan bir özel hastanede meydana geldi. Hastanenin çocuk acil bölümünde bulunan su borusu henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Çocuk acilde bulunan yoğun bakım servisini su bastı. Burada tedavi gören çocuk hastalar başka servislere sevk edildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri su tahliyesi için çalışma başlattı. Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından çocuk acil bölümünü basan sular itfaiye tahliye edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:45 Kaynak: DHA

Halkalı, İstanbul, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray, RB Leipzig ile Hazırlık Maçı Oynayacak Son Dakika! CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu Oldu

Son Dakika! CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama: İstanbul'un Mutluluğu İçin Yola Çıkıyoruz CHP'nin İstanbul Adayını Açıklamasının Ardından AK Parti Harekete Geçiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:31:02. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul Halkalı'da Su Basan Hastanenin Çocuk Servisi Boşaltıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]