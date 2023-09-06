İstanbul Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle su baskını yaşandı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucunda Halkalı Gümrüğü'nde su baskınları meydana geldi. Sel sularının bastığı gümrük havadan drone ile görüntülendi.

GÜMRÜKTE SU BASKINLARI YAŞANDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden olmuştu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kalmıştı.

SELİN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Sel sularının bastığı gümrük sabah drone ile havadan görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntüde, konteynerler, kamyonlar ve tırların sel suyu altında kaldığı görüldü.