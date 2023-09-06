İstanbul Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle su baskını yaşandı - Son Dakika

İstanbul Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle su baskını yaşandı

Son Güncelleme: 06.09.2023 10:50

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucunda Halkalı Gümrüğü'nde su baskınları meydana geldi. Sel sularının bastığı gümrük havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucunda Halkalı Gümrüğü'nde su baskınları meydana geldi. Sel sularının bastığı gümrük havadan drone ile görüntülendi.

Sel sularının bastığı Halkalı Gümrüğü drone ile görüntülendi

GÜMRÜKTE SU BASKINLARI YAŞANDI

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nde su baskınlarına neden olmuştu. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulanan şoförler, yükselen sular nedeniyle mahsur kalmıştı.

Sel sularının bastığı Halkalı Gümrüğü drone ile görüntülendi

SELİN BOYUTU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Sel sularının bastığı gümrük sabah drone ile havadan görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerle selin boyutu gözler önüne serildi. Görüntüde, konteynerler, kamyonlar ve tırların sel suyu altında kaldığı görüldü.

Sel sularının bastığı Halkalı Gümrüğü drone ile görüntülendi
Kaynak: İHA

İstanbul, Halkalı, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle su baskını yaşandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle su baskını yaşandı - Son Dakika
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