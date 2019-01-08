Son Dakika Haberleri: İstanbul Hanımefendileri Bağcılar'da Yetişiyor

İstanbul Hanımefendileri Bağcılar'da Yetişiyor

1 saat önce

BAĞCILAR Belediyesi tarafından genç kızlara, 'İstanbul Hanımefendisi Kültürü' veriliyor.

İstanbul Hanımefendileri Bağcılar'da Yetişiyor, System.String[]
BAĞCILAR Belediyesi tarafından genç kızlara, 'İstanbul Hanımefendisi Kültürü' veriliyor. Konuşma adabı, topluulaşımda uyulması gereken kurallar, cenaze törenlerinde dikkat edilecek hususlar ve birçok konuda eğitim veriliyor.

Bağcılar Belediyesi Gençlik Merkezi'nde bir araya gelen ilçe sakini İstanbulHanımefendisi adayı kızlar, Sedir Odası'nda her Pazartesi saat 12.00-14.00 arasında Eğitim Koçu Arzu Arda'dan eğitim alıyor.'İstanbul Hanımefendisi Olmak' isimli eğitim seminer genç kızlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

"KARŞI TARAFIN DAVRANIŞ BİÇİMİ DE CİDDİ ŞEKİLDE DEĞİŞECEKTİR"

Her ders farklı konulara değinen Eğitim Koçu Arzu Arda; hitap etmenin incelikleri, tanışma, yürüyüş,duruş, arkadaşlık, aile bağları, ev düzeni, misafirlik, sanatın hayatımızdaki etkileri, karakter, telefonda görgü kuralları ve hayvan sevgisine kadar birçok konuyu ele alıyor. Konunun anlaşılması için zaman zaman esprili bir dil kullanan Arda, "Toplum içinde belli düzeyde her anlamda insanları rahatsızlığa sevk etmeyecek biçimde davranış sergilemek görevimizdir. Duruşumuzla, tavrımızla, gülüşümüzle, ses tonumuzla ve giyim tarzımızla bunu göstermeliyiz. Eğer biz bunları belli bir yerlere getirebilirsek karşı tarafın davranış biçimi de ciddi şekilde değişecektir. Bu da çevremizde güzelliklere neden olacaktır" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:34 Kaynak: DHA

Genç, Bağcılar Belediyesi, İstanbul, Güncel
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