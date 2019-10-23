Son Dakika Haberleri: "İstanbul Hanımefendisi" Avusturya'da "rekor" fiyata alıcı buldu
Son Dakika Güncel 'İstanbul Hanımefendisi' Avusturya'da 'rekor' fiyata alıcı buldu

"İstanbul Hanımefendisi" Avusturya'da "rekor" fiyata alıcı buldu

13 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" isimli eseri, 1 milyon 500 bin avroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, ünlü ressam Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" isimli eseri, 1 milyon 500 bin avroya (yaklaşık 9 milyon 750 bin lira) satıldı.

Ressamın 19. yüzyıla ait eseri, Dorotheum Sanat Galerisi'ndeki müzayede salonunda açık artırmayla satışa sunuldu.

Eserin açık artırması, 1 milyon 100 bin avro ham bedelle başlatıldı.

Müzayedeye telefonla bağlanan ve kimliği açıklanmayan sanatsever tarafından tablo, 1 milyon 500 bin avro yalın bedelle satın alındı.

2019'un en pahalı eseri

Sanat galerisinin basın sözcüsü Doris Krumpl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Osman Hamdi Bey'in tablosunun "2019'da satılan en pahalı eser" olduğunu vurgulayarak, çeşitli komisyon ve vergi bedelleriyle tablonun 1 milyon 770 bin 300 avroya (yaklaşık 11 milyon 506 bin lira) mal olduğu bilgisini paylaştı.

Krumpl, 19. yüzyıla ait eserin ressamın seçkin tablolarından biri olduğunun altını çizerek, tablonun, bulunduğu kategoride en yüksel bedelle satıldığını kaydetti.

Uzmanlara göre, Osman Hamdi Bey'in "İstanbul Hanımefendisi" adlı eseri, özellikle Türk resim sanatında tam boy olarak bir kişinin resmedilmesinin ilk örneklerinden biri olması nedeniyle de ayrıca önem taşıyor.

Öte yandan, ünlü ressama ait "Kur'an Okuyan Kız" tablosu da geçen eylülde İngiltere'nin başkenti Londra'da 6 milyon 315 bin sterline (yaklaşık 44 milyon 12 bin lira) satılmıştı.

Osman Hamdi Bey

Modern Türk resim sanatının kurucularından kabul edilen Osman Hamdi Bey, 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi.

1860'da Paris'e hukuk öğrenimi için gönderilen Hamdi Bey, Paris Güzel Sanatlar Okulu'na kayıt oldu, resim eğitimi için Jean Leon Gerome ve Gustave Boulanger'in atölyelerine devam etti. Sanatçı, 1867'deki Uluslararası Paris Sergisi'ne üç eseriyle katıldı.

"Kaplumbağa Terbiyecisi" adlı tablosuyla tanınan Osman Hamdi Bey'in, Osmanlı döneminde İstanbul yaşamına ilişkin kesitleri resmettiği çok sayıda eseri bulunuyor. 1910'da hayatını kaybeden Hamdi Bey, çeşitli görevlerin yanı sıra İstanbul'un Kadıköy ilçesinin ilk belediye başkanlığını da yapmıştı.

İstanbul Hanımefendisi Avusturya'da rekor fiyata alıcı buldu

Osman Hamdi Bey, Avusturya, İstanbul, Viyana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 09:28 Kaynak: AA
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