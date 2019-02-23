İstanbul - Haramidere'de Metrobüs Kazası (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul DHAHaramidere'de metrobüs kazası meydana geldi.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul
DHA
Haramidere'de metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün önündeki metrobüse çarpması sonucu yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenildi. Metrobüs seferlerinde de aksama yaşanıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yaralılar
-Hasarlı araçlar
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:30 Kaynak: DHA
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