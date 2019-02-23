Son Dakika Haberleri: İstanbul Haramidere'de Metrobüs Kazası Yaşandı.

İstanbul Haramidere'de Metrobüs Kazası Yaşandı.

1 saat önce

IHAAW132025-ASA/23-02-2019- İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası yaşandı.

İstanbul Haramidere'de Metrobüs Kazası Yaşandı., System.String[]
IHAAW132025-ASA/23-02-2019

- İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası yaşandı. Seyir halindeki metrobüs, önünde bulunan metrobüse çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 23.02.2019 13: 20: 25 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:26 Kaynak: İHA

İstanbul, 3. Sayfa
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