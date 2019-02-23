İstanbul Haramidere'de Metrobüs Kazası Yaşandı.
1 saat önce
IHAAW132025-ASA/23-02-2019- İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası yaşandı.
IHAAW132025-ASA/23-02-2019
- İstanbul Haramidere'de metrobüs kazası yaşandı. Seyir halindeki metrobüs, önünde bulunan metrobüse çarptı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 23.02.2019 13: 20: 25 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:26 Kaynak: İHA
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