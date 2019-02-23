Son Dakika Haberleri: İstanbul - Haramidere'deki Metrobüs Kazası Kamerada

İstanbul - Haramidere'deki Metrobüs Kazası Kamerada

4 dakika önce

Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul DHAHaramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı.

İstanbul - Haramidere'deki Metrobüs Kazası Kamerada, System.String[]
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Oral OKAYBEN - İstanbul DHA

Haramidere'de meydana gelen metrobüs kazasında bazı yolcular hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haramidere metrobüs durağı Beylikdüzü yönündeki kaza saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Durakta duran metrobüse arkadan gelen metrobüs çarptı. Kazada bazı yolcular hafif yaralandı. Yaralı yolculara gelen ambulansta ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle metrobüs seferlerinde aksama yaşandı. Hasarlı araçların çekilmesinin ardından seferler normale döndü.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Görüntülerde durakta duran metrobüse arkadan gelen aracın hızla çarptığı görülüyor,

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı (ek)

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

-Hasarlı araçlar

-Araçların çekilmesi

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:33 Kaynak: DHA

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