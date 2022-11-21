Bugün saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Otogarı'nda şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.
İşte otogardan görüntüler:
Son Dakika › Güncel › Şiddetli fırtına İstanbul'u vurdu! Harem Otogarı'nda bulunan bir yazıhanenin çatısı uçtu - Son Dakika