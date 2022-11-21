Şiddetli fırtına İstanbul'u vurdu! Harem Otogarı'nda bulunan bir yazıhanenin çatısı uçtu - Son Dakika
Üye Girişi

Şiddetli fırtına İstanbul'u vurdu! Harem Otogarı'nda bulunan bir yazıhanenin çatısı uçtu

21.11.2022 15:58

İstanbul Üsküdar'daki Harem Otogarı'nda şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının yazıhanesinin çatısı uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bugün saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Otogarı'nda şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çevrede önlem alırken çatıya çıkan ekipler, yerinden oynayan çatı parçalarını aşağıya indirdi.

İşte otogardan görüntüler:

Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu
Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu
Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu
Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu
Harem Otogarı'nda yazıhanenin çatısı uçtu
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Erçek'te yeni itfaiye binası hizmete açıldı Erçek'te yeni itfaiye binası hizmete açıldı Kütahya'da yangında iki ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi Kütahya'da yangında iki ev ile odunluk kullanılamaz hale geldi

İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şiddetli fırtına İstanbul'u vurdu! Harem Otogarı'nda bulunan bir yazıhanenin çatısı uçtu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:13 İngiltere-İran maçının ilk yarısının sonuna eklenen 14 dakikalık uzatma, futbolcular dahil herkesi şaşkınlığa uğrattı
17:13 Gaziantep'te yaşanan terör saldırısı sonrası Karkamış ilçesindeki okullarda eğitime 1 hafta ara verildi
16:55 Türkiye, Gaziantep'te yaşanan terör saldırısında şehit olan 5 yaşındaki Hasan Karataş ile ilkokul öğretmeni Ayşenur Alkan'a ağlıyor
16:53 Korkunç kazadan yaralarak kurtulan oyuncu Melis İşiten, yoğun bakımdaki Sergen Deveci'nin son durumunu paylaştı: Bilinci açık, atlatacak
16:49 Hindistan'da aynı evde yaşayan 72 kişilik dev aile, en çok zorladıkları noktayı açıkladı
16:42 Abdurrahim Albayrak'ın acı günü: 15 yaşındaki torununu son yolculuğuna uğurladı
16:43 Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıkladı: Önümüzde hafta tedaviye başlayacağım
16:05 Dünya Kupası'na damga vuran protesto! İranlı futbolcular milli marşlarını okumadı
16:04 Bu listedeki yiyeceklerin doğal gaz faturalarını düşüreceği belirtildi!
16:04 Roman şarkıcı Kobra Murat'ın gösterişli evi ve altın varaklı aksesuarlarını görenler şaştı kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2022 17:41:35. #1.12#
SON DAKİKA: Şiddetli fırtına İstanbul'u vurdu! Harem Otogarı'nda bulunan bir yazıhanenin çatısı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement