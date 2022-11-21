Düştü mü atladı mı? Abdurrahim Albayrak'ın torununun ölümüyle ilgili korkunç iddia

Erdoğan'dan "Harekat öncesi Biden ve Putin ile görüştünüz mü?" sorusuna bomba yanıt

Bugün saat 14.30 sıralarında Üsküdar Harem Otogarı'nda şiddetli rüzgar sebebiyle bir otobüs firmasının çatısı uçtu. Uçan çatı yere düşerken olayda şans eseri ölen veya yaralanan kimse olmadı.

Kaynak: DHA

İtfaiye, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şiddetli fırtına İstanbul'u vurdu! Harem Otogarı'nda bulunan bir yazıhanenin çatısı uçtu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.