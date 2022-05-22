İSTANBUL-Hasbahçe'de testiyi kıran okçu Tuğçe, 10 çeyrek altın sahibi oldu

Hasbahçe'de testiyi kıran okçu Tuğçe, 10 çeyrek altın sahibi oldu

İSTANBUL,(DHA)- Kağıthane Belediyesi'nin Covid-19 tedbirleri kapsamında 2 yıl süreyle ara verdiği Geleneksel Okçuluk Şöleni bu yıl yeniden başladı. 21 Mayıs'ta Hasbahçe'de gerçekleştirilen festivalde okçular, atışlarıyla içinde 10 adet çeyrek altın bulunan testiyi kırmaya çalıştı. İlk atışta testiyi kıran 19 yaşındaki Tuğçe Torun, ödülün sahibi oldu.

Kağıthane'de 25'inci kez düzenlenen 'Geleneksel Okçuluk Şöleni' renkli görüntülere sahne oldu. Hasbahçe Güreş Alanı'nda düzenlenen Okçuluk Şöleni'ne Türkiye'nin dört bir yanından 60 sporcu ve izlemeye yüzlerce vatandaş katıldı. Islık oku, hedef ve menzil atışları yapan okçular, çeşitli modern ve geleneksel kategorilerde mücadele ederek hünerlerini sergiledi. Şölenin son bölümünde okçular, içinde 10 çeyrek altının olduğu testiyi kırmak için yarıştı. Yarışın başlamasından yaklaşık 30 dakika sonra; sporcu Tuğçe Torun testiyi tam isabetle vurarak ödülün sahibi oldu. Tuğçe ödülünü, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.

'ATA SPORUMUZU GENÇLERE ÖĞRETİYORUZ'

Başkan Öztekin şölenin sonunda yaptığı konuşmada, ata sporlarını Sadabad'da yaşattıklarını belirterek şunları söyledi:

" Geçen hafta cirit, bu hafta okçuluk müsabakaları gerçekleştirdik. Haftaya da yağlı güreş müsabakalarımız olacak. Yanı sıra birçok ata sporumuzu da tesislerimizde çocuk ve gençlerimize öğretiyoruz. Spor okullarımızda binlerce evladımız ata sporlarında yeterlilik kazandı. Tuğçe kardeşimi de tebrik ediyorum. Genç yaşında akranlarına ve kardeşlerine örnek oldu.?

'KAZANDIKLARIMLA KENDİMİ GELİŞTİRECEĞİM'

Okçuluğa henüz 8 yaşında başladığını ifade eden Tuğçe Torun, daha oku atmadan önce kazanacağının içine doğduğunu söyledi. Okçuluğu çok sevdiğini ve bu tür festivallere katılmaktan mutlu olduğunu da belirten Torun, 'Aslında ben okçuluğa iki yıl ara vermek zorunda kaldım. Bu yüzden buraya gelirken aslında atış için çok da bir şeyim yoktu. Bu iki sene içindeki ilk yarışmam. Testiyi de Allahın hikmeti midir bilemem, ben kırdım. Bu yüzden de çok mutluyum. İçinden çıkan hediye ile kendimi okçuluk alanında geliştireceğim. Verdiğim aradan sonra tekniğimi güçlendirmek istiyorum. İnşallah ilerde milli takıma da girip ülkemi temsil ederim' dedi.

DHA-Genel - Türkiye-İstanbul/ Merkez -