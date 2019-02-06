Son Dakika Haberleri: İstanbul -  Hastanede "Koku" Alarmı

İstanbul -  Hastanede "Koku" Alarmı

9 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHAAtaşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar bölümünde gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye alarma geçti.

İstanbul -  Hastanede
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat Korkmaz-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA

Ataşehir'de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar bölümünde gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine itfaiye alarma geçti. Hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi laboratuvar kısmında çalışanlar gaz kokusu yayıldığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye gelen itfaiye ekipleri laboratuvara gelerek inceleme yaptı. Polis ve hastane güvenliği çevredekileri uzaklaştırdı.  Araştırma yapılması için hastaneye özel donanımlı araç da sevk edildi. Çalışanlar boğazlarını yakan kokunun yayıldığını iddia ederken ekiplerin incelemesi sürüyor

GÖRÜNÜT DÖKÜMÜ

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-İtfaiye ekiplerinden görüntü

-Zabıta ve polis ekiplerinden görüntü

-Laboratuvar içinden görüntü

-Çalışanlardan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 02:52 Kaynak: DHA

Korkmaz Çağrı, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İtfaiye, 3. Sayfa
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