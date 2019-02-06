Son Dakika Haberleri: İstanbul- Hastanede Silahlı Kişi Hareketliliği  (2)

İstanbul- Hastanede Silahlı Kişi Hareketliliği  (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHAOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında bir doktoru silahla rehin alan kişi gözaltına alındı.

İstanbul- Hastanede Silahlı Kişi Hareketliliği  (2), System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında bir doktoru silahla rehin alan kişi gözaltına alındı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binası'nda silahlı bir kişinin doktoru rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hastanenin psikiyatri bölümünde odasına girdiği doktoru rehin alan kişi ikna edilmeye çalışıldı. Elinde kurusıkıdan bozma silah bulunduğu belirtilen kişi, 3-4 el ateş ettikten sonra teslim oldu.

Hastanede hareketliliğe neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Şüphelinin görüntüsü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:05 Kaynak: DHA

DHA, Kasımpaşa, 3. Sayfa
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