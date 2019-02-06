İstanbul- Hastanede Silahlı Kişi Hareketliliği (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHAOkmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binasında bir doktoru silahla rehin alan kişi gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL- Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - İSTANBUL DHA
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa
Hizmet Binasında bir doktoru silahla rehin alan kişi gözaltına alındı.
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Hizmet Binası'nda silahlı bir kişinin doktoru rehin aldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Hastanenin psikiyatri bölümünde odasına girdiği doktoru rehin alan kişi ikna edilmeye çalışıldı. Elinde kurusıkıdan bozma silah bulunduğu belirtilen kişi, 3-4 el ateş ettikten sonra teslim oldu.
Hastanede hareketliliğe neden olan olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
----------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Şüphelinin görüntüsü
-Görgü tanıkları ile röp.
-Detaylar
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 12:05 Kaynak: DHA
Kasımpaşa Askeri Deniz Hastanesi'nde Silahlı Kişi Hareketliliği (1)
"Trafik Var" Diyerek Yolcuları İndiren Taksici, Para Vermeyen Yolculara Tepki Gösterdi
Yabani Keçi Avlarken Uçurumdan Düşüp Öldü
Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi