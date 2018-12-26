Son Dakika Haberleri: İstanbul Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada

İstanbul Hastaneye Gelen Kişi ile 2 Güvenlik Görevlisinin Kavgası Kamerada

1 saat önce

Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı.

Zeytinburnu'nda bulunan bir hastanenin bahçesinde otopark tartışmasında özel güvenlik görevlileriyle hastaneye gelen bir kişi arasında kavga çıktı. Kavga çevredekiler tarafından görüntülendi

Olay dün Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla hastaneye gelen bir kişi ile özel güvenlik görevlileri arasında park etme tartışması çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. iki güvenlik görevlisiyle bu kişi arasında kavga çıktı. Karşılıklı yumruklaşan ve küfürleşen tarafların kavgasını çevredekiler ayırdı. Çevredekiler güvenlik görevlilerine tepki gösterdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:01 Kaynak: DHA

Zeytinburnu, kavga, Güncel
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