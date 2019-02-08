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İstanbul- Hatice Cengiz Anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları Kitabının Tanıtımı...

1 saat önce

Haber-Kamera Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHAHatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları isimli kitap için düzenlenen basın toplantısına katılan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Bu haber uzun süre gündemde kalmış olmasına rağmen uluslararası yaptırımlarda...

Haber-Kamera Mehmet İlkay ÖZER-İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA

Hatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları isimli kitap için düzenlenen basın toplantısına katılan Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Bu haber uzun süre gündemde kalmış olmasına rağmen uluslararası yaptırımlarda çok ciddi adımlar maalesef atılamadı. Çıkar dengeleri devreye girdi. Ben burada devletler adına konuşacak değilim dedi.

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve Sinan Onuş tarafından yazılan Hatice Cengiz anlatıyor, Cemal Kaşıkçı Hayatı-Mücadelesi-Sırları kitabın tanıtım toplantısına Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'de katıldı. Türk ve Arap Medya Derneği'nde düzenlenen basın toplantısında, kitabın yazılış süreci, içeriği ve hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunuldu.

SİZİN HABER OLARAK BAKTIĞINIZ ŞEY BENİM İÇİN TRAJEDİYDİ

Hatice Cengiz tanıtım toplantısında kitabın yazılma süreci hakkında bilgi verdi Cengiz, Bu süreçte bir arkadaş, meslektaş olarak yanımda olduğu için Akif'e tekrar teşekkür ederim. Bu süreci kitap noktasında iyi bir şekilde bir araya getirmeye çalıştık, toplamaya çalıştık. Ha keza Sinan bey de çok uğraştı. Bunu yazmak o kadar kolay olmadı onlar açısından Çünkü anlatmak kolay olmadı. Bu normal bir hikaye değildi. Takdir edersiniz sizin haber olarak baktığınız şey benim için trajediydi. Sizin acınız bir başkası için haber niteliği taşıyor ama bunu siz acı olarak yaşıyorsunuz dedi.

UMUTLUYUM

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayeti ile ilgili hazırladığı rapor sorulan Cengiz, Bu konuda sayın Callamard'la geldiği zaman ben de görüştüm. Kendisi benimle görüşmeyi arzu etmişti. 2 buçuk saati aşan bir görüşmemiz oldu kendisiyle. Biliyorsunuz kendisi inisiyatif kullanarak Birleşmiş Milletleri tabir caizse harekete geçirmek için gelmişti. Burada yapmış olduğu görüşmeler ve tutmuş olduğu rapor önemli. Dün yayımlanan rapor kendisinin buradaki izlenimlerinin olduğu bir rapor. Bu anlamda bakıldığında BM'nin yaptırım gücünü herkes kadar biliyorum. Temennim bundan sonraki sürecin hızlandırılması ve kalıcı şeyler yapılması yönünde daha etkili olması. Bunun dışında siyasi olarak bir yankı uyandırır mı Geleceğe yönelik nasıl bir işaretçi olur bize Bunu herkes gibi bende sizinle birlikte göreceğim. Ama umutluyum. Callamard'ın samimi olduğunu düşünüyorum. BM'de bu konu ile yapılan çok ciddi çalışmalar yok şimdiye kadar ama bundan sonraki süreçte daha fazla ümit var diye konuştu.

SORUŞTURMA HALEN DEVAM EDİYOR

Cengiz, Cemal Kaşıkçı soruşturmasının devam ettiğini belirterek, Hepimizin temennisi, duası ve edinin bulunması. Yaptığımız çalışmaların ve kamuoyunu gündemde tutan haberlerin ana hedefi bir an evvel cesedinin bulunması. Sevenlerinin başında dua edebileceği bir kabrinin olması bizim için çok önemli. Soruşturma halen devam ediyor. Dosya kapanmadı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili çalışmalarını yürütüyor ifadelerini kullandı.

ÇIKAR DENGELERİ DEVREYE GİRDİ

Hatice Cengiz, Bu haber uzun süre gündemde kalmış olmasına rağmen uluslararası yaptırımlarda çok ciddi adımlar maalesef atılamadı. Çıkar dengeleri devreye girdi. Ben burada devletler adına konuşacak değilim. Kendi ülkemde devlet başkanımın hem siyasi olarak hem hukuki olarak süreci iyi takip ettiğini ve meselenin yaptırımlar noktasında, sonuca gelme noktasında iyi bir şekilde ilerletme anlamında elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Diğer ülkelerin hesapları, çıkarlarını hep beraber göreceğiz iafadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:33 Kaynak: DHA

Cemal Kaşıkçı, Hatice Cengiz, Güncel
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