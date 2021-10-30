İstanbul hava durumu! Yarın yağmur var mı? Hangi illerde yağış var? - Son Dakika

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklarında düşüş meydana gelecek. Marmara Bölgesi yağışlı mı? Yağmur kaç gün sürecek?

YAĞIŞ VAR MI?

Rüzgarın genellikle iç ve doğu kesimlerde doğu ve güneydoğulu, diğer yerlerde kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara Denizi ve Marmara Bölgesi'nin batısı ile Çanakkale çevrelerinde kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA: 16, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 17, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın gece saatlerinde güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 19, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 18, Parçalı ve az bulutlu.

A.KARAHİSAR: 17, Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu.