İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı

22.09.2021 02:58

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST kapsamında havalanan Türk Yıldızları, izleyicilere unutulmayacak anlar yaşattı.

Türk Yıldızları, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları'nın uçuşunu vatandaşlar ilgiyle izledi. Akrobasi timlerinden olan Türk Yıldızları, muhteşem bir performansa imza atarak büyük gurur yaşattı. TEKNOFEST dolayısı ile alanı dolduranlar, cep telefonları ile gösteriyi görüntülemeye çalıştı.

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı - Son Dakika
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