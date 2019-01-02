İstanbul - (Havadan Görüntü) Yedikule'de Bina Çöktü : Enkaz Altında Kalan Kişi Kurtarıldı
1 saat önce
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHAYedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi.
Haber-Kamera: Cemil ÖZDEMİR - Ersan SAN - İSTANBUL DHA
Yedikule'de bir bina çöktü, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Çöken binanın altında kalan bir kişiyi yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Fatih
Yedikule'de sabaha karşı yanan binanın bitişiğindeki binada çökme meydana geldi. Göçükte Turgut Peker enkaz altında kaldı.
Peker'in evde bulunan eşyalarını iki kişiyle birlikte almak için içeri girdiği bu sırada çökme meydana geldiği öğrenildi. Diğer iki kişinin kaçmayı başardığı öğrenilirken Peker yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Kurtarma çalışmaları
-Kurtarılan kişi
-Havadan görüntüler
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:23 Kaynak: DHA
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