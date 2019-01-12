Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Havadan Görüntüler) Kadıköy'de Otel İnşatında Tarihi Eserler Çıktı

İstanbul - (Havadan Görüntüler) Kadıköy'de Otel İnşatında Tarihi Eserler Çıktı

27 dakika önce

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHAKadıköy'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı.

İstanbul - (Havadan Görüntüler) Kadıköy'de Otel İnşatında Tarihi Eserler Çıktı, System.String[]
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Çağrı ÇALIŞKAN - İsa ALMAÇAYIR - İstanbul DHA

Kadıköy'de 21 katlı bir otel inşaatının temel kazısı sırasında tarihi eserler çıktı. Zeminin hemen birkaç metre altındaki kalıntıların 2 bin yıllık olduğu düşünülüyor.

İbrahimağa mahallesi Dinçler caddesinde 9 bin 43 metrekarelik arsaya otel inşaatı için yapılan çalışmalar sırasında korunması gereken kültür varlıkları çıktı. Eserler bulununca yaklaşık 70 metre yüksekliğinde 21 katlı olacak otelin kazılarına arkeologlar denetiminde devam edildi. Kazıldıkça yeni buluntularla karşılaşıldı. Erken bizans dönemine ait yaklaşık 5-6 metre genişliğinde bir cadde ortaya çıkarıldı. Etrafında dükkanların bulunduğu tahmin edilen caddenin iki kenarında mermer sütunlar bulundu.

Kalıntılar ile inşaatın geleceğine kültür varlıkları koruma bölge kurulu karar verecek.

Görüntü Dökümü:

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-İnşaat alanından görüntü

-Çıkan tarihi kalıntılar

-Alanın havadan görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 10:44 Kaynak: DHA

Kadıköy, İstanbul, Güncel
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