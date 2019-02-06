Son Dakika Haberleri: İstanbul - (Havadan Görüntüler ) Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulunu Ziyaret Ediyor

İstanbul - (Havadan Görüntüler ) Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulunu Ziyaret Ediyor

2 saat önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu.

İstanbul - (Havadan Görüntüler ) Yunanistan Başbakanı Çipras Ruhban Okulunu Ziyaret Ediyor, System.String[]
Haber-Kamera: Ali AKSOYER/ İstanbul DHA Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın İstanbul'da ikinci durağı Heybeliada'da bulunan Ruhban Okulu oldu. Çipras'ın ziyareti öncesinde Heybeliada'da iskeleden itibaren polisin geniş güvenlik önlemi aldı. Heybeliada Ruhban Okulu ve çevresindeki hareketlilik havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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///HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE///

-Ruhban okulunun görüntüsü

-Okul çevresindeki hareketlilik

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:57 Kaynak: DHA

Heybeliada, Yunanistan, İstanbul, Güncel
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